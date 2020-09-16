В Новосибирской области запустили «горячую линию» по профилактике ОРВИ и гриппа

Фото pixabay.com

Жители Новосибирской области могут звонить на горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ; звонки бесплатны из любого населённого пункта.

Жители Новосибирской области смогут задать вопросы об ОРВИ и гриппе, об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В Минздраве региона отмечают, что проходить вакцинацию от гриппа можно не только взрослым, но и детям с 6 месяцев, а также беременным женщинам.

В настоящее время в области идёт прививочная компания — пройти вакцинацию от гриппа можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.

"Наибольшее внимание к вакцинации следует проявить людям, страдающим серьёзными хроническими заболеваниями, лицам из профессиональных групп риска, в том числе тем, кому по профессии приходится много контактировать с людьми и пожилым" — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Все вопросы относительно профилактики гриппа и ОРВИ жители области и других регионов могут задать по телефону горячей линии 8-800-350-50-60 (работает в будние дни, с 10:00 до 17:00, кроме пятницы (в пятницу с 10:00 до 16:00), без перерыва. В круглосуточном режиме, без выходных дней, работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

Бесплатная горячая линия будет работать в Новосибирской области до 12 октября.

Напомним, в России выявляют уже более 6 000 пациентов с коронавирусом ежедневно, Сибирь второй волной инфекции накрыло больше всего.