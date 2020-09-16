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В России провели 25-часовой футбольный матч и установили множество рекордов

сегодня 21:52

Фото соцсети

В Сочи установили несколько рекордов, сыграв 25-часовой футбольный матч; в мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Несколько международных рекордов было установлено в Сочи после проведения 25-часового футбольного матча. Как сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации города Сочи, во время футбольного ультрамарафона в Сочи установлено три международных рекорда.

"Самый продолжительный беспрерывный матч по футболу (7х7) со сменой команд", "Наибольшее количество игроков в беспрерывном матче по футболу (7х7)", "Наибольшая продолжительность беспрерывной игры в футбол двух игроков", — сообщили в департаменте.

Позднее в департаменте уточнили, что четвертым рекордом стал суммарный счет в футбольном марафоне. В ворота обеих команд было забито 855 голов.

Футбольный ультрамарафон в Сочи стартовал 18 сентября вечером. Сначала на поле вышли ветераны футбола Сочи и команды "Жемчужина". Уникальное спортивное мероприятие проходило на футбольных полях спортивной школы №10 в Адлерском районе.

Напомним, хоккеисты финского ХК «Йокерит» вышли с карантина и проведут матч с ХК «Сибирь».

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

рекорды
Сочи
футбольный марафон

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