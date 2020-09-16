В России выявляют уже более 6 000 пациентов с коронавирусом ежедневно: Сибирь второй волной накрыло больше всего

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В России выявляют более 6 000 пациентов с коронавирусом ежедневно; с 14 по 20 сентября штаб по борьбе с инфекцией сообщил о 40 588 инфицированных.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь растёт пугающими темпами. К концу недели число выявляемых в стране ежедневно случаев заражения вновь превысило 6 000, а коэффициент распространения вируса вернулся к тревожным майским показателям, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В общей сложности с 14 по 20 сентября оперативный штаб сообщил о 40 588 заразившихся, это на 8,8 % больше, чем за предыдущие семь дней. Общее число инфицированных достигло 1 103 399.

Серьезный подъём заболеваемости фиксируется также в Сибири (на 11,3 % больше заразившихся), Северо-Западном федеральном округе (на 9,6 %), а также на Северном Кавказе (на 8,4 %) и в Приволжье (на 8 %). На Урале число выявленных пациентов оказалось больше на 7,4 %, на Дальнем Востоке — примерно на 5,7 %, в регионах Южного федерального округа — на 4,3 %.

Число смертей из-за коронавируса также заметно возросло. С 7 по 13 сентября штаб сообщал о 758 умерших, с 14 по 20 сентября — уже о 840. В общей сложности, по его данным, в России зарегистрировали 19 418 летальных исходов.

Напомним, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались три женщины.