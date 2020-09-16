Вера против страха: сибиряки высказались по поводу избиения новосибирца полицейскими на глазах у детей

Фото с сайта pixabay.com и предоставлены Михаилом Бондаренко

Житель Венгерово пожаловался на избиения со стороны полиции; мнения сибиряков об инциденте разделились.

Сегодня житель Венгерово пожаловался на избиения со стороны полиции. В Следственном комитете региона уже заявили о начале служебной проверки. История взбудоражила сибиряков, её активно обсуждают сейчас в социальных сетях. Мнения людей разделились.

По словам потерпевшего, инцидент произошёл вчера. Полицейские пинали и били его палками, а также всем, что попадалось под руку, в том числе шваброй.

Отмечается также, что фельдшер из вызванной скорой помощи отказался осматривать избитого мужчину, у которого оказалась пробита голова.

Жуткие события происходили на глазах у детей.

Некоторые пользователи Сети недоверчиво отнеслись к словам новосибирца, учитывая его прошлое.

«Избили Пару раз этому уголовнику по лицу щёлкнули, он бучу поднял»;

«Царапинка....тьфу...блин мужики...»;

«Наверное ППС проезжали мимо, он пытался убежать и в итоге упал у дома сломав швабру и начал орать. Тоже неплохая версия», — написали они (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

Однако большая часть комментаторов выступает в защиту потерпевшего. Люди считают, что подобное не должно оставаться безнаказанным. А огласка таких событий крайне важна для достижения справедливости.

«Вот ведь народ. Лишь бы обругать кого-то, да? Совсем не видите разницу между дракой и избиением. И что ещё важнее, избиением полицейскими. Теми людьми, чья работа защищать граждан, а не колечить. А вы обсмеиваете потерпевшего за то, что ему оставили мало следов от побоев?»;

«Я Вас автор поддерживаю. Безнаказанным оставить такую ситуацию нельзя.Пишите заявление в прокуратуру,дойдите до самых верхов. Оперились и беспридельничают! Я за царапину бы на моём теле затаскала бы их!»;

«Самое главно что эти гниды маленьких детей перепутали теперь у них шок и тд», — возмущаются пользователи.

«У нас во дворе, пришли парня опрашивать, он им начал права качать, послал. Его забрали,в отделе оформили липовое изъятие, свидетели нашлись( алкаши из обезьянника), закрыли на 6 лет. У нас в Бердске, многим потерпевшим, что бы те заяву не писали, угрожают, разумеется если сложно найти преступника. А ссадины, это мелочи. Главное, что бы не закрыли», — поделился личной историей произвола правоохранителей один из комментаторов.

«не долго ходить Васе в погонах осталось. Будет до пенсии мести потом метлой и вспоминать Мишаню!» - выразил веру в правосудие другой.

Отметим, в случае подтверждения противоправных действий сотрудников органов внутренних дел они будет уволены из органов и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, сегодня пострадавший новосибирец рассказал жуткие подробности его избиения.