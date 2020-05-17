Волк пришёл в собачий приют в Бурятии

Фото pixabay.com и благотворительного фонда «Мухтар»

Волонтёры обнаружили в приюте для бездомных собак волка; животное отказалось уходить в лес.

Волонтёры благотворительного фонда «Мухтар» в Северобайкальске в Бурятии обнаружили волка, который забрёл на территорию приюта для бездомных животных. Об этом сообщает портал «Мой Северобайкальск».

Волк упал в яму, из которой его достали сотрудники приюта. Животное оказалось молодым и очень истощённым.

Волонтеры накормили зверя и посадили в вольер для собак, однако волк в вольере оставаться не пожелал и сбежал из приюта. При этом, как отмечает портал, животное направилось не в сторону леса, а вглубь жилой застройки. Пришлось хищника догонять и возвращать в клетку.

Сотрудники приюта обратились к жителям Северобайкальска с просьбой поделиться опытом содержания волка в неволе, сообщает «МК Улан-Удэ».

«Приют намерен выходить истощённого волчонка, после чего решить вопрос о возможности возвращения его обратно в природу», — отметили в благотворительном фонде.

Напомним, в мае волки подошли близко к трассе в Томской области.