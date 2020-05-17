Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Волк пришёл в собачий приют в Бурятии

сегодня 10:41

Фото pixabay.com и благотворительного фонда «Мухтар»

Волонтёры обнаружили в приюте для бездомных собак волка; животное отказалось уходить в лес.

Волонтёры благотворительного фонда «Мухтар» в Северобайкальске в Бурятии обнаружили волка, который забрёл на территорию приюта для бездомных животных. Об этом сообщает портал «Мой Северобайкальск».

Волк упал в яму, из которой его достали сотрудники приюта. Животное оказалось молодым и очень истощённым.

Волонтеры накормили зверя и посадили в вольер для собак, однако волк в вольере оставаться не пожелал и сбежал из приюта. При этом, как отмечает портал, животное направилось не в сторону леса, а вглубь жилой застройки. Пришлось хищника догонять и возвращать в клетку.

Сотрудники приюта обратились к жителям Северобайкальска с просьбой поделиться опытом содержания волка в неволе, сообщает «МК Улан-Удэ».

«Приют намерен выходить истощённого волчонка, после чего решить вопрос о возможности возвращения его обратно в природу», — отметили в благотворительном фонде.

Напомним, в мае волки подошли близко к трассе в Томской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Бурятия
волк

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91611
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
30872
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
30857
«Магнитка» в гостях накидала четыре шайбы в ворота ЦСКА за полпериода и выскочила на первое место в КХЛ
23801
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19733
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
19732
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
18667
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры