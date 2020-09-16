Врачи: ягода долголетия защитит от заражения коронавирусом

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В качестве профилактики коронавируса можно употреблять продукты, повышающие иммунитет; врачи рекомендуют богатую полезными веществами ягоду.

В северной Европе бруснику считают «ягодой долголетия», потому что она содержит массу полезных витаминов, минералов и антиоксидантов. В составе брусники есть растворимая и нерастворимая клетчатка, витамины К1 и С, марганец, медь и фолиевая кислота, пишет Food.news. Перекус с такой ягодой поможет уменьшить воспаление и нормализовать уровень сахара в крови.

Брусника культивируется фермерами с 1700-х годов и используется в вареньях, джемах, сиропах, соусах, в качестве приправы для мяса и десертах. Она богата полиненасыщенными и мононенасыщенными жирами, витаминами А, Е, С, а также кальцием, железом и антиоксидантами. Бруснику любят за большое содержание антоцианов и кверцетина, которые омолаживают организм, оберегая органы от окислительных процессов.

Благодаря своему антимикробному действию брусника помогает поддерживать здоровье зубов и дёсен, а также поднимает иммунитет. Большое количество витамина С заставляет организм вырабатывать лейкоциты и заставляет организм бороться с инфекциями, даже с коронавирусом.

Кроме того, ягода полезна для профилактики и многих других болезней. Например, лейкемии, рака шейки матки и толстой кишки, инфекций мочевыводящих путей.

Напомним, сегодня вирусолог рассказала, как долго опасны для окружающих выздоровевшие от коронавируса пациенты.