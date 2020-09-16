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Пособия на детей 3-7 лет

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Выплата 10000: новое пособие не получат большинство семей

сегодня 09:39

Фото с сайта pixabay.com

Детские выплаты в размере 10 тысяч рублей получат только некоторые родители; пособие получат 517 тысяч семей.

На детские выплаты государство выделило дополнительные 1,73 млрд рублей. Деньги направят в восемь регионов для выплат пособия на третьего ребёнка. Такое распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина.

«На ежемесячные выплаты при рождении третьего ребёнка направят еще 1,73 млрд рублей... Средства распределят между восемью регионами. В их числе республики Башкортостан, Северная Осетия — Алания, Удмуртская и Чувашская республики, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что необходимость дополнительного финансирования появилась после обновления сведений о численности получателей. В 2020 году на выплаты планируется потратить 47,58 млрд рублей. Пособия получат семьи в 75 регионах.

Пособие выплачивается ежемесячно до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Получать эти деньги можно и на последующих детей. Величина выплаты зависит от регионального детского прожиточного минимума. По данным на 2019 год в среднем она составляет 10,4 тысячи рублей.

В России такое пособие получат 517 тысяч семей.

Напомним, путинские выплаты в размере 10 000 рублей семьи получали в июне и июле. После этого многие родители начали просить у государства новых выплат для всех детей. Нашлись и такие, кто взял кредит, чтобы собрать ребёнка в школу.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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