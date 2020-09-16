Выплата 10000: последний шанс подать заявления

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Родители детей до 16 лет могут подать заявления на выплаты в размере 10 000 рублей до окончания сентября; документы перестанут принимать уже с 1 октября.

Подать заявления на выплаты детям до 16 лет можно до 30 сентября. После этой даты оформить пособие в размере 10000 рублей на ребёнка уже не получится. Так семьи, которые не обращались за деньгами ранее, уже не смогут на них претендовать.

Если семья не подавала заявку ранее, одним платежом им будут перечислены все выплаты за прошлые месяцы.

Выплаты на детей до трех лет в размере 5 000 рублей семьи получали в апреле-июле. Родители могут подать заявления, если их ребёнок родился в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.

Единоразовую выплату в размере 10 000 рублей получат семьи с ребёнком, которому с апреля по сентябрь 2020 года исполнилось 3 года. При этом заявление нужно подать в месяце, в котором ребёнок достиг трёхлетнего возраста.

Если ребенку исполнилось 16 лет не ранее 11 мая 2020 года, а три года — не позднее 30 сентября 2020 года, то семья также получит 10 000 рублей.

Дополнительная выплата за июль предоставляется на детей, рождённых в период с 11 мая 2004-го по 30 июня 2020 года включительно.

Заявление также можно подать через портал госуслуг или в МФЦ.

Для оформления выплат понадобится предоставить несколько документов: паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС ребёнка и банковские реквизиты, куда и перечислят деньги.

Напомним, получившие путинские выплаты семьи продолжают просить у государства продлить пособия. Нашлись и такие, кто брал кредит на то, чтобы собрать ребёнка в школу.