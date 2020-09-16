Выплата 10000 рублей: когда перечислят деньги в сентябре
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Путинские выплаты на детей до 16 лет семьи получали в июне и июле; получить пособие в размере 10 000 рублей можно и в сентябре.
Выплаты на детей до 16 лет в размере 10 000 рублей семьям перечисляли в июне и июле. Те, кто не обращался за деньгами ранее, могут получить все пособия сразу.
Выплата 10 000 рублей предусмотрена для граждан РФ, проживающих на территории России, в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса, Дети также должны быть гражданами РФ, при этом не важно – рождённый или усыновлённый ребёнок. В льготную группу входят дети, родившиеся в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.
Заявления на выплаты принимаются до 30 сентября. Срок рассмотрения заявления и начисления выплаты – 8 рабочих дней. Пять рабочих дней на рассмотрение документа и три рабочих дня с момента принятия положительного решения на перечисление денег.
Обратиться за назначением выплат можно через портал госуслуг, в ПФР или МФЦ.
Напомним, ранее в ПФР напомнили, что пенсии и социальные выплаты с 1 октября будут перечислять только на карту «Мир».
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