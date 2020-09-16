Выплаты пенсионерам к 1 октября: кто и сколько может получить

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Ко Дню пожилого человека пенсионеры нескольких регионов страны могут рассчитывать на доплаты; эксперты высказались по поводу отсутствия выплат из федерального бюджета.

По мере приближения Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, в российских СМИ появляется всё больше сообщений о выплатах пожилым гражданам страны единовременного социального пособия. Суммы называются разные – от 500 до 5 000 рублей. Однако на федеральном уровне никаких доплат в этом году не ожидается. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

При этом некоторые пенсионеры всё же получат праздничные «бонусы». Некоторые субъекты федерации установили собственные выплаты к 1 октября.

Так, в Ненецком АО пенсионеры получат по 5 тысяч рублей, а лица старше 70 лет — по 16 640 рублей.

В Рязанской области пенсионерам из регионального бюджета выплатят по 500 рублей, но только тем из них, кто старше 90 лет.

В Челябинской области пенсионеры получат по 700 рублей.

«Понятно, что систематические дополнительные выплаты пенсионам по случаю праздников многие регионы не способны обеспечить. Просто их бюджеты (а у подавляющего большинства они дотационные) не потянут такую нагрузку. Однако не надо забывать, что именно в этом году из-за пандемии коронавируса пожилые россияне оказались в значительной степени ущемлёнными. Они провели несколько тяжёлых месяцев на самоизоляции, но адекватной помощи от государства так и не получили, в отличие от семей с детьми. Да, были какие-то перечисления на покупку масок, и всё, пожалуй. Поэтому если к 1 октября субъекты найдут возможность поддержать самую возрастную категорию граждан, это будет правильно», — заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева в интервью изданию «МК».

Эксперты также подчёркивают, что дополнительные выплаты российским пенсионерам было бы правильно узаконить на федеральном уровне.

«В России 43,5 миллиона пенсионеров, и выплаты, скажем, по 10 тысяч рублей для пожилых на уровне недавнего детского пособия обошлись бы казне в 435 миллиардов рублей. Пенсионные надбавки пошли бы собственным гражданам, которые ещё и купили бы на эти деньги товары у российских производителей. Всё это помогло бы в трудный момент и людям, и экономике, а обошлось бы менее чем в 0,5 % от полного годового ВВП России. Или потребует около 1 % от суммы золотовалютных резервов, которые так бережёт ЦБ и которые только за этот год приросли на 3 триллиона рублей. Одного прироста резервов за 2020 год хватило бы, чтобы обеспечить всех российских пенсионеров выплатами по 10 тысяч рублей на 7 ближайших лет вперёд!» — поделился соображениями шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

Напомним, сегодня в ПФР рассказали, кто из пенсионеров может рассчитывать на доплату за три ближайших месяца в январе следующего года.