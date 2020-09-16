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«Вывезли за деревню, стреляли»: мать избитого полицией новосибирца рассказала подробности нападения

сегодня 13:31

Фото из архива Сиб.фм

Уже несколько жителей Венгерово рассказали о том, что сотрудники полиции напали на их односельчан; мать одного из пострадавших рассказала, что четверых парней избили десять полицейских.

Четверых сибиряков избили полицейские в селе Устье-Изъес Венгеровского района. Об этом один из пострадавших написал в соцсетях. Мать другого избитого рассказала, как при ней пытали её сына и братьев. Она попросила о помощи в группе «Я из Венгерово» в социальной сети «ВКонтакте».

«Здравствуйте помогите пожалуйста. Хоть словом. Вчера 19 09 2020 года моего сына, моих братьев избила полиция человек 10. Пинали, били палками, все что попадется им под руки. Связали вывезли за деревню, били, стреляли», – написала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

Она также добавила, что вызывала фельдшера, но, по её словам, он уехал и не стал осматривать мужчину, которому пробили голову. Видео, которое записывала женщина, полицейские удалили и угрожали забрать детей.

Мать избитого рассказала, что после избиения троих мужчин увезли в отделение. Что с ними сейчас, она не знает.

Следственный комитет уже начал проверку этой информации.

Автор:
Денис Калин

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