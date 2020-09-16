«Я думал, меня убьют»: новосибирец пожаловался на пытки со стороны полиции

Фото предоставлены Михаилом Бондаренко

Новосибирец рассказал в соцсетях о том, что его жестоко избили сотрудники полиции; в доме мужчины сначала провели обыск без предъявления документов, а затем начали бить при детях

О жестоком избиении со стороны полицейских житель Венгерово Михаил Бондаренко рассказал в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». По словам сибиряка, полицейские напали на него в его доме при детях.

«У меня трое детей, маленькому ребёнку и двух лет нет, она ещё спала, когда сотрудники полиции меня начали бить. Меня запихали в багажник, увезли в лес, с нами ещё 3-4 таких же избитых молодых людей. Попинали, поугарали, выпнули в деревне. Я еле дошёл домой. Начали звонить люди, что сотрудники полиции совсем обнаглели, брали водку в магазине. Приехали пьяные в село», – написал мужчина.

В беседе с корреспондентом Сиб.фм Алексей рассказал, что били его для того, чтобы узнать о местоположении некоего Мыльникова. Это гражданский муж сестры избитого мужчины и не явился на допрос после правонарушения в соседнем селе.

Обыск в доме Алексея, по его словам, провели без предъявления документов. После того как Мыльникова в доме не нашли, на сибиряка набросились с кулаками, видимо, чтобы выбить показания.

«Били считай всем отделом, я половину из них знаю лично, знаю Дениса Роменского, знаю Васю Мурова, знаю Евгения Попко, который бил лично меня по лицу, пока остальные пинали меня ногами. Он подбирал моменты, чтобы попасть в лицо ногой. Т. е. кого знаю, пофамильно вам перечислил. Если вспомню в дальнейшем, то добавлю фамилии», – рассказал Алексей.

Травмы мужчина получил серьёзные. По его словам, били всем подряд и куда придётся.

«С ушей шла кровь, челюсть болит, голова кружится, меня рвало всю ночь», – пожаловался сибиряк.

Алексей планирует снять побои, после чего он намерен обратиться в прокуратуру. По его словам, то, как мужчин избивали и увозили в лес, видели многие односельчане.

В ГУ МВД не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации.