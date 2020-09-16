Заморозки до -2 градусов: первый снег в Новосибирской области выпадет в середине октября

Фото с сайта pixabay.com

Дату первого снега в Новосибирской области назвали синоптики; уже в конце второй недели октября начнутся заморозки до -2 градусов.

Первый снег и заморозки в Новосибирской области, по прогнозам, начнутся в середине октября. Такие данные приводит сайт Gismeteo.

По прогнозу сервиса, впервые новосибирцы увидят снег уже 14 октября. В этот же день температура днём впервые опустится до -2 градусов.

Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам первый снег только 25 октября. Продлится снегопад до 27 октября, а в последующие дни пройдут обильные дожди.

Напомним, синоптики дали прогноз на следующую неделю сентября.