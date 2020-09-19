Заразилась коронавирусом и застряла в Турции: Рита Дакота просит россиян о помощи

Скриншот из instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота застряла в Турции после того, как тест на коронавирус показал положительный результат; артистка пожаловалась на жёсткий карантин и попросила россиян о помощи.

Певица Рита Дакота в своём Instagram пожаловалась на то, что попала под жёсткий карантин в Турции. Перед вылетом на родину артистка сделала тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого её поместили на принудительную самоизоляцию.

Дакота отмечает, что уже переболела коронавирусом и в её организме выработались антитела, благодаря которым повторно заразиться COVID-19 она не может. Но турецкий тест показал положительный результат, и певицу посадили на принудительную самоизоляцию.

«Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой», – написала Дакота.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возобновления режима самоизоляции.