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Заразилась коронавирусом и застряла в Турции: Рита Дакота просит россиян о помощи

сегодня 09:21

Скриншот из instagram.com/ritadakota

Певица Рита Дакота застряла в Турции после того, как тест на коронавирус показал положительный результат; артистка пожаловалась на жёсткий карантин и попросила россиян о помощи.

Певица Рита Дакота в своём Instagram пожаловалась на то, что попала под жёсткий карантин в Турции. Перед вылетом на родину артистка сделала тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого её поместили на принудительную самоизоляцию.

Дакота отмечает, что уже переболела коронавирусом и в её организме выработались антитела, благодаря которым повторно заразиться COVID-19 она не может. Но турецкий тест показал положительный результат, и певицу посадили на принудительную самоизоляцию.

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В видео подробно описываю ситуацию. Если вкратце: все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела ). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают. Самое раннее- через неделю сдать новый тест и снова тут же😭 Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой😢. Пожалуйста, пишите строго моему юристу @pravobloger , не мне и не в директ 🙏 Если вы можете как-то нам поспособствовать выбраться из этой абсурдной ситуации и просто пересдать тест ещё раз, в другом месте и сразу, а не через неделю. (Абсолютно здорового Феда закрыли отдельно от меня и грозятся на 14 дней 😖 мы в шоке и не понимаем, что нам делать...)

Публикация от РИТА DАКОТА — 💿СТАИ КИТОВ 🎧 (@ritadakota)

«Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой», – написала Дакота.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о позиции Кремля по поводу возобновления режима самоизоляции.

Автор:
Денис Калин

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