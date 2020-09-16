Жаркий понедельник и ливни: погода в Новосибирске на предстоящей неделе
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирск идёт настоящая осень; на предстоящей рабочей неделе тепло будет только один день.
По данным сервиса Gismeteo.ru, на предстоящей рабочей неделе в Новосибирск придёт настоящая осень. После жаркого понедельника в город придут дожди и прохлада.
В понедельник, 21 сентября, в Новосибирске воздух прогреется до отметки +21 °С.
Со вторника характер погоды существенно изменится. Столбик термометра пойдёт вниз, зарядят дожди.
Во вторник синоптики обещают +14, в среду +13, в четверг +12, а уже в пятницу и в выходные – всего +9 градусов.
Все дни будут лить дожди, а самые обильные осадки ожидаются в пятницу, 25 сентября. По оценке метеорологов, выпадет более 21 миллиметра осадков.
Напомним, синоптики назвали дату первого снега в Новосибирске.
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