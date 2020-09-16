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Жители Краснодара запечатлели на видео лающую девочку-маугли

сегодня 21:04

Фото pixabay.com

Жители Краснодара запечатлели на видео девочку-маугли; ребёнок не разговаривает, не ходит, лает, ползает, одета очень легко и периодически лежит на земле.

В Краснодаре жители одного из районов города заметили на улице ребёнка со странными повадками. Ребёнок ползал по асфальту и деревьям, совершенно не шел на контакт и постоянно лаял.

Как сообщает «Блокнот Краснодар», обеспокоенные горожане попытались обратиться в службу опеки и записали девочку подростка на видео.

"На площадке гулял в полном одиночестве ребёнок лет семи. Рядом с ним взрослых не было. Ребёнок не разговаривает, не ходит, лает, ползает, одета очень легко и периодически лежит на земле. Причём лай очень естественный, — рассказала местная жительница.

Очевидец позвонила в службу опеки, однако ей рекомендовали обратиться к участковому. Пока горожанка пыталась связаться с социальными службами, девочка ушла в неизвестном направлении. В настоящее время полицейскими проводится предварительная проверка сигнала неравнодушных граждан.

Напомним, обвиняемый в изнасиловании российский правозащитник в знак протеста съел шуруп, проглотил половину шариковой ручки, два черенка от столовых ложек и две зубные щетки.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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ребёнок
маугли

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