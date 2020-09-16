Антитеррористическая комиссия прокомментировала сообщения о минировании новосибирских вузов

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Несколько вузов Новосибирска «заминировали» за прошедшие сутки; ни один из случаев не подтвердился, а АТК начала проверку.

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области проверяет сообщения о минировании, которые поступили в местные вузы. Об этом 21 сентября рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», — сказано в сообщении.

Ситуация находится на контроле губернатора Андрея Травникова, подчеркнули в правительстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что утром 21 сентября в Новосибирский государственный аграрный университет поступило сообщение о минировании. В пресс-службе МВД пока не комментируют происшествие.

Также Сиб.фм стало известно, что подобное сообщение поступило в СибУПК в Ленинском районе города. Как рассказала пресс-секретарь вуза Алёна Варданян-Селихова, эвакуация произошла около 9:20. На место прибыли сотрудники спецслужб, провели проверку, однако сообщение о минировании не подтвердилось. Сейчас студентов запустили в помещения, вуз работает в штатном режиме.

Подобное сообщение поступило минувшей ночью в Новосибирский государственный университет. На вызов также приехали сотрудники правоохранительных органов, которые не нашли никаких взрывчатых веществ.

Напомним, сегодня утром сообщение о минировании поступило в крупнейший вуз Иркутска.