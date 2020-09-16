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Более 30 школ в Новосибирской области закрыли на карантин

сегодня 11:35

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Начало осени по традиции совпало с ростом заболевания ОРВИ в Новосибирской области; на карантин отправлены новые школы и детские садики в регионе.

В Новосибирской области на карантин по ОРВИ частично закрыли 36 школ. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

По его данным, также на карантин отправлены четыре дошкольных учреждения. Сейчас в школах болеют 29 детей и 12 взрослых.

Из-за коронавируса на карантин частично отправлены пять дошкольных учреждений.

Напомним, в Новосибирске на карантин отправлены 27 классов.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
карантин
ОРВИ

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