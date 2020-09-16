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Более 70 пожарных тушили возгорание на заводе "Элсиб" в Новосибирске

сегодня 04:33

Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

В Кировском районе Новосибирска произошел пожар; в подвале завода загорелись доски.

В Новосибирске произошло возгорание в здании завода "Элсиб". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, очаг был в здании главного корпуса.

"В результате: в подвальном техническом помещении повреждены деревянные доски. Ликвидация в 14:00 (мест). На тушение привлекались 21 единица техники и 72 человека личного состава, работа газодымозащитной службы в составе 1 звена", — говорится в сообщении службы.

Напомним, страшный пожар в Новосибирске попал на видео.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пожар

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