Более 70 пожарных тушили возгорание на заводе "Элсиб" в Новосибирске
Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО
В Кировском районе Новосибирска произошел пожар; в подвале завода загорелись доски.
В Новосибирске произошло возгорание в здании завода "Элсиб". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, очаг был в здании главного корпуса.
"В результате: в подвальном техническом помещении повреждены деревянные доски. Ликвидация в 14:00 (мест). На тушение привлекались 21 единица техники и 72 человека личного состава, работа газодымозащитной службы в составе 1 звена", — говорится в сообщении службы.
Напомним, страшный пожар в Новосибирске попал на видео.
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