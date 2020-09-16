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Больше 50 детей заболели коронавирусом в школах и детских садах Новосибирска

сегодня 18:16

Фото pixabay.com

В Новосибирской области с начала учебного года коронавирус выявляют у учеников школ и воспитанников детских садов; по данным минобра, заболели пять детсадовцев.

Коронавирусной инфекцией заразились пять детей в дошкольных образовательных учреждениях Новосибирской области. Об этом сегодня сообщил министр образования Сергей Федорчук.

По словам Федорчука, воспитатели и другие работники детсадов ковидом не болеют.

Также министр рассказал, что опасная инфекция обнаружена среди учащихся и учителей в 38 школах области.

«Сейчас на контроле 48 заболевших детей в 29 школах», — сообщил министр.

Напомним, сегодня стало известно, что коронавирус подтверждён у 13 педагогов новосибирских школ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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