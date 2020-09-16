Больше 50 детей заболели коронавирусом в школах и детских садах Новосибирска
Фото pixabay.com
В Новосибирской области с начала учебного года коронавирус выявляют у учеников школ и воспитанников детских садов; по данным минобра, заболели пять детсадовцев.
Коронавирусной инфекцией заразились пять детей в дошкольных образовательных учреждениях Новосибирской области. Об этом сегодня сообщил министр образования Сергей Федорчук.
По словам Федорчука, воспитатели и другие работники детсадов ковидом не болеют.
Также министр рассказал, что опасная инфекция обнаружена среди учащихся и учителей в 38 школах области.
«Сейчас на контроле 48 заболевших детей в 29 школах», — сообщил министр.
Напомним, сегодня стало известно, что коронавирус подтверждён у 13 педагогов новосибирских школ.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают