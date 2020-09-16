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Будет шумно: новосибирцев предупредили о громких звуках с ТЭЦ-2

сегодня 18:25

Фото предоставлено СГК

В Новосибирске начинается разворот системы отопления; возможны резкие звуки на территории ТЭЦ.

В СГК сообщили о начале разворота системы отопления в Новосибирске и предупредили горожан о возможных громких звуках.

«Уважаемые жители! Может быть, вы и не обратите на это внимания, но всё же хотим вас предупредить.

Сегодня с вечера мы начнём пусковые операции на ТЭЦ-2 (продлятся примерно до вечера 23 сентября). Пуск периодически будет сопровождаться незначительным шумом. Надеемся, что он не помешает вам работать и отдыхать», — сообщили в СГК.

В режиме разворота котельного оборудования и выхода его на рабочие параметры возможно появление более плотного дыма.

«Это необходимый рабочий процесс. Начнётся запуск оборудования, чтобы набрать необходимую мощность для вхождения в отопительный сезон», — сообщили энергетики.

Напомним, 22 сентября в Новосибирске начинается отопительный сезон.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

СГК
отопительный сезон
Новосибирск.

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