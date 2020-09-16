Четыре смерти за сутки – коронавирус в Новосибирске: сообщение оперативного штаба на 21 сентября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Ещё 44 человека вылечились от коронавируса в Новосибирской области; умерли четверо.

По данным оперативного штаба, на утро 21 сентября в регионе зафиксировано 12 526 случаев COVID-19 (+55 за минувшие сутки), в том числе 740 детей. 11 367 пациентов выздоровели (+44 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 71 года и женщины, им было 72 года, 76 лет и 84 года. Всего в регионе от COVID-19 умерли 417 человек.

В отделениях реанимации находятся 45 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 204.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом госпитализированы 436 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 486 827 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 116 жителей региона, 41 645 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 924 обращения, госпитализированы 29 человек.