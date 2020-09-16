Дава Манукян вновь клянётся в любви к Бузовой: видимо, пара всё-таки в ссоре

Фото Instagram

Размолвка в паре Манукян-Бузова всё же была; Дава предпринимает усилия, чтобы вернуть возлюбленную.

Поклонники обоих артистов ещё не устали обсуждать, почему Бузова удалила из Instagram все снимки Манукяна, а тот, в свою очередь, опубликовал в своём аккаунте весьма депрессивный пост. Главная версия – пара поссорилась. И, хотя нет никаких прямых доказательств, хватает косвенных.

В частности, Манукян начал серьёзную атаку на Бузову, желая вернуть её обратно. Например, в Instagram Дава выложил видео, где он поёт «Боже, как она красива», держа в руке фотографию Ольги Бузовой. Есть и другие проявления нежных чувств к Ольге со стороны Давы.

Напомним, 18 сентября Бузова рассказала о начале их романа с Манукяном.