Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Дава Манукян вновь клянётся в любви к Бузовой: видимо, пара всё-таки в ссоре

сегодня 20:25

Фото Instagram

Размолвка в паре Манукян-Бузова всё же была; Дава предпринимает усилия, чтобы вернуть возлюбленную.

Поклонники обоих артистов ещё не устали обсуждать, почему Бузова удалила из Instagram все снимки Манукяна, а тот, в свою очередь, опубликовал в своём аккаунте весьма депрессивный пост. Главная версия – пара поссорилась. И, хотя нет никаких прямых доказательств, хватает косвенных.

В частности, Манукян начал серьёзную атаку на Бузову, желая вернуть её обратно. Например, в Instagram Дава выложил видео, где он поёт «Боже, как она красива», держа в руке фотографию Ольги Бузовой. Есть и другие проявления нежных чувств к Ольге со стороны Давы.

Напомним, 18 сентября Бузова рассказала о начале их романа с Манукяном.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Шоубизнес

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

92336
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
41610
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
39607
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31221
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
23964
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20248
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20063
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября