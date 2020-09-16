Депутат Госдумы от Новосибирска требует от ФАС проверить цену на препарат от коронавируса

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Депутат Госдумы Максим Кудрявцев инициирует проверку ценообразования на препарат от коронавируса; его хотят продавать в аптеках дороже 12 тысяч.

Депутат Государственной думы от Новосибирской области Максим Кудрявцев высказал серьёзную озабоченность ценой на анонсированный к свободной продаже препарат от коронавируса «Арепливир». Об этом народный избранник написал на своей странице в Facebook.

«По данным интернет-источников, продажу данного лекарства разрешил Минздрав России и препарат в ближайшие дни появится во всех аптеках страны. Предварительная розничная стоимость составит 12 320 рублей за упаковку.

В связи с многочисленными обращениями избирателей, а также учитывая очевидную социальную значимость данного вопроса подготовил депутатские запросы в ФАС России», — написал Кудрявцев.

Депутат также отметил, что обратился и в минздрав с просьбой провести проверку обоснованности ценообразования препарата.

Максим Кудрявцев также просит ответственные ведомства сообщить, включено ли лекарство в перечень льготных препаратов и какие категории граждан смогут получить препарат бесплатно.

О полученных ответах депутат пообещал проинформировать избирателей.

Напомним, 19 сентября производитель объяснил дороговизну препарата от коронавируса.