Депутаты Госдумы предложили компенсировать родителям траты на частные детсады

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Компенсировать плату за услуги частных детских садов предложил депутат Госдумы Евгений Фёдоров; чиновник утверждает, что дошкольное образование для всех россиян должно быть бесплатным.

Услуги частных детских садов могут сделать бесплатными для россиян за счёт средств бюджета. Письмо с таким предложением в Минпросвещения отправил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Копия обращения оказалась в распоряжении RT.

Ссылаясь на конституцию, Фёдоров отмечает, что закон гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. А некоторые родители вынуждены пользоваться платными услугами частных садов, так как записать ребёнка в образовательное учреждение бывает затруднительно.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — приводит текст обращения RT.

Напомним, в начале сентября в детских садах Новосибирска ввели штрафы за прогулы.