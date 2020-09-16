Девять школ в Омске закрыли из-за коронавируса

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В Омской области из-за вспышки ОРВИ закрыты классы в 69 школах; девять учебных заведений закрыты из-за коронавируса.

В Омской области по данным министерства образования на карантин из-за вспышки ОРВИ закрыты классы в 69 школах. Полностью закрыты адаптивная школа-интернат № 6 и Великорусская школа в Калачинском районе.

В девяти школах и одном дошкольном учреждении карантин введён из-за вспышки коронавирусной инфекции. В шести образовательных учреждениях региона из-за заражения учащихся COVID-19 на карантин отправлены отдельные классы. Это Юрьевская школа в Кормиловском районе, школы № 132, № 133, № 135 и гимназии № 43 и № 62 в городе Омске.

Напомним, в Омске с коронавирусом госпитализирован бывший глава региона.