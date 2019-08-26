До семи лет грозит новосибирским контрабандистам дерева

Фото пресс-службы Новосибирской таможни

Злоумышленники пытались вывезти ценные породы дерева из Новосибирской области; пиломатериалы планировали доставить в Казахстан.

Новосибирская таможня возбудила уголовное дела по факту контрабанды ценных лесоматериалов в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным таможни, злоумышленники пытались вывезти на фурах 140 кубических метров досок из хвойных пород деревьев на сумму более 1 млн рублей. Продукцию хотели доставить в Казахстан. Грузовики были остановлены таможенными инспекторами в Карасукском районе Новосибирской области.

«При досмотре выяснилось, что перевозимые в грузовиках лесоматериалы по своему объёму значительно превышают данные, указанные в товаросопроводительных документах. Доски из сосны, кедра, ели, пихты и лиственницы отнесены к категории стратегически важных ресурсов. Документов, разрешающих вывоз за пределы России такого количества товара, у перевозчиков не оказалось», — говорится в сообщении.

Сейчас все пиломатериалы изъяты, а нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Напомним, в августе новосибирские таможенники задержали контрабанду тонны красной икры.