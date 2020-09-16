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Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Тюмени

сегодня 07:59

Фото "Тюменская линия"

В Тюмени в пятиэтажном доме взорвался газ; пострадали два человека.

При взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Тюмени обрушились два балкона, пострадали два человека. Об этом сообщает портал «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Взрыв газа не повлёк горения. На месте ЧП работали шесть единиц техники и 14 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

Как рассказала «Тюменской линии» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, в результате взрыва пострадали два человека.

«На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Ещё одного пострадавшего с термическим ожогом отвезли в ОКБ № 1», — сообщила она.

Причины взрыва предстоит установить специалистам.

Напомним, 16 сентября спасатели в Новосибирске предотвратили взрыв газа на пожаре.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

газ
взрыв
Тюменская область

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