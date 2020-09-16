Два пожара предотвратили извещатели в Новосибирской области

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В ГУ МЧС рассказали о чудесных случаях спасения людей; сработали пожарные извещатели.

В Новосибирской области за прошедшие выходные произошло два происшествия в жилье многодетных семей. Избежать трагедии помогли пожарные извещатели.

Так, в Чановском районе около полуночи с 18 на 19 сентября в дежурную службу поступил сигнал с АДПИ о задымлении в квартире двухквартирного частного дома на улице Юбилейной в отдалённом от райцентра селе Старые Карачи. Там проживала семья с пятью детьми. На телефонные звонки оперативного дежурного муниципалитета хозяева не отвечали. Незамедлительно на место были направлены пожарно-спасательные подразделения, первыми прибыла добровольная пожарная команда Старокарачинского сельского совета. В это время в квартире присутствовало сильное задымление, как выяснилось — из-за подгорания продуктов питания. Добровольцы выключили оставленную без присмотра плиту, не допустив возможного возникновения пожара и дальнейшего распространения дыма. В самом жилье крепко спали двое взрослых, которые не слышали громкий звуковой сигнал датчика. Детей дома не было.

Второй наглядный случай эффективности дымового датчика нового образца произошёл 20 сентября в Коченёвском районе. В пять утра произошла сработка АДПИ с GSM-модулем в квартире частного дома из бруса на двух хозяев на улице Садовой в селе Речник. Там также проживала семья с тремя детьми. По прибытии местной добровольной пожарной команды квартира была задымлена, а возгорание самостоятельно ликвидировано жильцами, которые проснулись от звукового сигнала пожарного извещателя и эвакуировались через окно. Пожар произошёл на пристроенной к дому дощатой веранде, из-за воздействия огня и высокой температуры выход из дома был заблокирован. В результате происшествия огнём повреждён холодильник и стены на веранде на площади два квадратных метра, пострадавших удалось избежать. Дознаватели МЧС России провели экспертизу и установили причину возгорания – короткое замыкание электроудлинителя.

Стоит отметить, что в жилье указанных многодетных семей автономные дымовые пожарные извещатели нового образца с GSM-модулем установлены в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области». Приборы устанавливаются в жилье многодетных, одиноких пенсионеров и инвалидов.

По оперативным данным только за 2019-2020 годы при помощи таких датчиков обнаружены более полусотни пожаров с реальным спасением 60 человек, в том числе 34 детей.

Напомним, 18 сентября в ночном пожаре погибли мать и шестилетняя дочь.