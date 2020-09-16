Две маршрутки столкнулись в Барнауле: пострадали пять человек

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В Барнауле пострадали пять человек при столкновении двух маршрутных автобусов; авария случилась в центре города.

В Барнауле сегодня, 21 сентября, на улице Поповапроизошло столкновение 2-х автобусов, сообщили «Инцидент Барнаул» в городской Госавтоинспекции.

«Предварительно было установлено, что водитель-мужчина, 1985 года рождения, управляя автобусом «Хендэ-Каунти», городского маршрута №78, допустил столкновение с автобусом «Газель», городского маршрута № 27, под управлением водителя-мужчины, 1984 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автобуса «Хендэ-Каунти» и три пассажира автобуса «Газели», — сообщили в ГИБДД.

Все пострадавшие доставлены в городскую больницу № 1, им оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, автобус с пассажирами слетел с трассы Барнаул-Новосибирск.