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Ещё 55 человек в Новосибирске заразились коронавирусом за сутки

сегодня 10:32

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 12 526; за сутки заразились 55 человек.

55 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом 21 сентября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

По его словам, с начала пандемии в субъекте подтвердилось 12 526 фактов COVID-19.

Полностью вылечились 11 367 человек, проведено 486 015 тестов на коронавирус.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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