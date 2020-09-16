Ещё 55 человек в Новосибирске заразились коронавирусом за сутки

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество подтверждённых случаев коронавируса в Новосибирской области достигло 12 526; за сутки заразились 55 человек.

55 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Новосибирской области за прошедшие сутки. Об этом 21 сентября на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

По его словам, с начала пандемии в субъекте подтвердилось 12 526 фактов COVID-19.

Полностью вылечились 11 367 человек, проведено 486 015 тестов на коронавирус.