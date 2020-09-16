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ФК «Новосибирск» – «Зенит-Ижевск»: дата и время матча, где смотреть трансляцию

сегодня 13:07

Фото пресс-центр ФК «Новосибирск»

Новосибирские футболисты сыграют домашний матч с ижевским «Зенитом» сегодня в 19:00 по местному времени; трансляцию встречи можно будет посмотреть на Youtube.

Футбольный клуб «Новосибирск» сыграет с «Зенитом» из Ижевска сегодня в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на официальном Youtube-канале сибирской команды.

Матч с «Зенитом» из Ижевска для новосибирцев проигрывать нельзя, так как уже в следующем туре сибиряки сыграют с лидером первенства — «КАМАЗом». Команда из Набережных Челнов не проиграла пока ни одной встречи и идёт первой с 18 очками после шести матчей. В случае двух побед «Новосибирск» сместит «КАМАЗ» и возглавит таблицу.

Для «Зенита» из Ижевска этот матч также не будет лёгкой прогулкой. В случае победы сине-бело-голубые смогут переместиться с десятого места таблицы на седьмое и включиться в борьбу за первые места.

Напомним, билет на любой домашний матч можно купить в кассе на стадионе в день игры.

Автор:
Денис Калин

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Теги

футбол
фк "Новосибирск"
ПФЛ

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