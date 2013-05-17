«Гастрольная жизнь»: Анна Семенович заглянула в школьный туалет в Калуге и была шокирована увиденным

Фотографии из аккаунта ann_semenovich в Instagram

Звезда выступала в Калуге; гримёрка была организована в местной школе.

В прошедшую субботу Анна Семенович выступила на Дне микрорайона Турынино в Калуге. Звезда была шокирована туалетом в местной школе. Своими эмоциями она поделилась в Instagram-Stories.

Семенович отметила, что гримёрку ей организовали в 44-й школе. Перед выступлением певица решила прогуляться по пустым школьным коридорам и заглянула в туалет. Увиденное повергло её в состояние шока.

«Моя гастрольная жизнь в школе. Мы переодеваемся, скоро выход, я решила зайти в школьный туалет. А почему, я извиняюсь, в туалете нет дверей? Чтобы детки смотрели друг на друга?» – задалась Семенович вопросом.

Напомним, 17 мая православный активист из Бердска пожаловался в ФАС на полуобнажённую Анну Семенович.