Глава Тувы во второй раз вылечился от коронавируса

Фото wikipedia.org, видео с личной страницы Шолбана Кара-оола «ВКонтакте»

Шолбан Кара-оол вновь вылечился от ковида; глава Тувы уже дважды переболел инфекцией.

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол выписался из клиники в Москве, в которой он лечился после повторного заражения коронавирусом. Сегодня утром он опубликовал видео, в котором ждёт в аэропорту свой рейс до Кызыла.

«Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Д.И. Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах», — написал глава региона.

Кара-оол около месяца лечился в госпитале имени Вишневского, куда его перевезли после того, как он во второй раз заразился коронавирусом.

По данным агентства «Интерфакс», Кара-оол уже прибыл в Кызыл и завтра, 22 сентября, собирается провести аппаратное совещание.

Как ранее писал Сиб.фм, первый глава Тувы заразился коронавирусом в конце мая. Лечение заняло у него чуть больше недели. Спустя почти три месяца у чиновника вновь обнаружили ковид.

Напомним, 18 сентября в правительстве прокомментировали возможную отставку главы Тувы из-за коронавируса.