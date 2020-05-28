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Главный режиссёр НОВАТа заболел коронавирусом

сегодня 08:50

Фото с личной страницы Вячеслава Стародубцева в Facebook

У Вячеслава Стародубцева нашли COVID-19; главный режиссёр оперного театра в Новосибирске переносит инфекцию в лёгкой форме.

Главный режиссёр Новосибирского оперного театра Вячеслав Стародубцев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook..

По словам Стародубцева, он переносит заболевание в лёгкой форме под пристальным наблюдением врачей.

“Мои дорогие любимые Друзья со мною все в порядке. У меня ковид в легкой форме. Я под пристальным наблюдением удивительных врачей. Поздравляю ещё раз свой любимый Новосибирский Театр Оперы и Балета НОВАТ с открытием сезона, моё сердце с вами!!! СПАСИБО всем вам за беспокойство и тепло. Пожалуйста берегите себя и своих близких!!!”, — написал Стародубцев.

Напомним, во время карантина Стародубцев сменил имидж.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

НОВАТ
Вячеслав Стародубцев
коронавирус

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