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Гол Смолова позволил «Локомотиву» прервать серию из пяти матчей без побед в РПЛ

сегодня 02:13

Фото pixabay.com

Московский «Локомотив» на своем поле обыграл «Тамбов»; железнодорожникам удалось наконец прервать серию без побед.

«Локомотив» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На седьмой минуте точным ударом отметился форвард железнодорожников Федор Смолов. Гол оказался единственным в матче.

«Локомотив» прервал серию из пяти встреч в РПЛ без побед, набрал 12 очков и вышел на шестое место в чемпионате. В активе «Тамбова» семь очков, клуб располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Локомотив» 27 сентября на выезде сыграет со столичным ЦСКА. «Тамбов» днем раньше на своем поле примет московский «Спартак».

Напомним, «Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и догнал «Зенит», академично разобравшись с «Рубином» 2:0.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

футбол
Локомотив
рпл

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