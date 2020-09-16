Гороскоп от Павла Глобы на 21 сентября 2020 года: занимайтесь ручным трудом и не бойтесь перемен

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Астролог советует заниматься ручным трудом; хороший день, чтобы выбрать жизненное направление.

Белая Луна в разр. градусе Скорпиона: время ослабления защитных функций сил добра, особенно в экстремальных ситуациях. Не испытывайте судьбу! В соответствии с солнечными ритмами полезно как можно больше заниматься ручным трудом, облагораживая окружающий мир. Однако для людей волевых и целеустремлённых день хорош для выбора единого жизненного направления, благоприятен для активных перемен.

Медицина

Возникающая сегодня болезнь говорит о загрязнённости вашего организма, хорошо провести очищение от шлаков. Не рекомендуется лечить заболевания толстого кишечника и половых органов. Показано лечение болезней шеи и верхних дыхательных путей. Можно лечить зубы.

Приметы

Если в этот день рвутся ботинки или отлетает каблук – предупреждение о вашей беззащитности. Испачкаться в грязи – к материальному неблагополучию. Хорошо, если вы увидите много хлеба, хлебных крошек или встретите большое количество птиц (лучше синиц) – знак богатства и помощи в трудную минуту. Найти деревянное изделие – вам может быть оказана помощь в продвижении по службе. Поскользнуться или упасть – все пойдет наперекосяк. Если что-то ломается в руках, особенно, когда вы мастерите, строите, то это грозит потерей дома, разрывом с близкими, эмиграцией. Плохо (особенно для женщин), если домашние животные проявляют к вам агрессивность – знак несчастий, неприятностей в любви; для беременных – опасность выкидыша. Мужчину облаяла собака – к измене жены. Зуд кожи – притяжение экстремальных событий, вас могут побить, т.к. вы сами явились нарушителем гармонии. Хорошей приметой считается нечаянно пролитое молоко, случайно найденные детские игрушки.

Сновидения

На яркие сны можно не обращать никакого внимания. Работать с землей, видеть себя в поле – знак счастья и удачи. Принимать пищу, особенно хлеб – к богатству. Увидеть себя голым – к потерям, одиночеству, уходу близких. Молния, огонь – к нищете, ударам, большим неприятностям. Видеть дорогу, ехать – к иллюзиям, препятствиям в делах.

Пища

Ритуальной пищей является сладкая каша из риса, пшена и изюма, приготовленная на воде. В праздничные дни такую кашу готовят на молоке. Хорошо готовить блюда из свеклы и пареной репы с пшеном. Следует употреблять больше хлебобулочных изделий, ограничить употребление жидкости. Начинать голодать нельзя, но можно продолжать цикл голодания, начатый ранее. Нельзя есть мясо.

Одежда

Благоприятны успокаивающие, пастельные тона. Избегайте ярких цветов. Хорошо носить украшения и изделия из меди.