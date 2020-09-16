Хочу и поеду: Белокуриха – территория желаний

Фото предоставлено санаторием «Центросоюз»

Какое первое «хочу» возникает в голове, когда больше нет запретов на свободу передвижения? Конечно же сменить обстановку, окружение и географию постоянного пребывания!

Белокуриха, давно полюбившаяся сибирскому туристу, — просто идеальный для такого желания вариант!

Всё, чем гордится курорт, расположенный в живописных предгорьях Алтая, можно найти в санатории Центросоюза: уникальный климат и чистейший горный воздух, термальные радонсодержащие источники, пантолечение, лечебные грязи, питьевая минеральная вода, целебные травы.

Более 6 000 отдыхающих в год выбирают именно этот санаторий. На вопрос «почему?» гости курорта отвечают:

Во-первых, санаторий Центросоюза – современный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, который уже более 50 лет специализируется на профилактике и лечении большого спектра заболеваний.

Во-вторых, у санатория одно из самых лучших месторасположений на курорте – он находится в самом центре.

В-третьих, здесь гостей ждёт комфортное размещение и есть уверенность, что всегда вкусно накормят.

В-четвёртых, здравница располагает мощной лечебно-диагностической базой и специалистами, в чьей высокой квалификации уже давно убедились гости курорта.

Особое преимущество санатория – это обновлённые после капитального ремонта бассейн, сауна и хаммам.

А этой осенью в санатории Центросоюза можно отдохнуть не только с пользой для здоровья, но и с выгодой для кошелька!

С 12 октября по 30 ноября – акция «Осенний бонус» — скидка 10 % на все виды путёвок (лечение, оздоровление и отдых).

Сейчас и до 25 декабря санаторий предоставляет приятную для гостей почтенного возраста скидку в 15 % на путёвки по лечению и оздоровлению.

А с 17 октября запускается просто чудесная акция (особое внимание тем, кто в осенние каникулы хочет отдохнуть с детьми) – дети до 14 лет на дополнительных местах размещаются БЕСПЛАТНО! А посещение бассейна маленьким гостям – в подарок.

Все подробности и детали можно уточнить на сайте санатория Центросоюза РФ в Белокурихе – centrosouz.ru, по горячей линии 8-800-100-09-75 или через WhatsApp +7-963-526-94-90.

Медицинское учреждение Санаторий Центросоюза Российской Федерации в г. Белокуриха.

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д.45, ОГРН 1022200534630.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО-22-01-002628 от 12 декабря 2014 года.