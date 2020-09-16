И снова вечер - пробки: затор на Северном объезде Новосибирска стремительно увеличивается

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот «Яндекс.Карты»

Пробка образовались на Северном объезде Новосибирска; протяжённость составляет 2,5 километра, и она стремительно увеличивается.

На Северном объезде Новосибирска вновь образовалась пробка. Такие данные на вечер 21 сентября приводит сервис «Яндекс.Карты».

Согласно сайту, протяжённость пробки сейчас составляет 2,5 километра, и она стремительно увеличивается. Затор начинается в районе посёлка Садовый и заканчивается недалеко от озера Старица.

Как ранее писал Сиб.фм, на Северном объезде регулярно образуются пробки. На шоссе с июня этого года ведутся ремонтные работы. Автомобилисты жалуются, что к ремонту относятся халатно. По их мнению, за это время все задачи уже можно было выполнить.

Напомним, сегодня утром сразу на нескольких городских магистралях образовался коллапс.