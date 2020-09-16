Изменился порядок выплаты пенсии по потере кормильца

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Выплаты пенсий по потере кормильца будут производить по-новому; изменения касаются лиц старше 18 лет.

Изменился порядок организации работы по продлению выплаты пенсии по случаю потери кормильца лицам, достигшим возраста 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Получатели пенсий, которым исполняется 18 лет и они продолжают учёбу в образовательных организациях на очных отделениях, продление выплаты будет осуществляться без обращения получателей в клиентские службы ПФР или МФЦ на основании сведений об учёбе, полученных территориальными органами Пенсионного фонда из образовательных организаций.

В целях своевременного продления выплаты специалисты территориальных органов ПФР заблаговременно уточнят необходимые данные (факт обучения, наименование образовательной организации, период обучения и т. д.) у граждан посредством телефонной связи либо электронной почты. Будьте готовы сообщить необходимую информацию специалисту ПФР. При этом обратите внимание, что специалисты ПФР по телефону не запрашивают номера ваших банковских карт!

Аналогичным порядком будет продлена выплата тем лицам, которым 18 лет исполнилось в период с 01.03.2020 по 31.08.2020 и выплата продлялась в период действующей эпидемиологической ситуации автоматически по 31 августа.

Родители, усыновители, опекуны и попечители лишаются права получать пенсию за лицо, достигшее возраста 18 лет. Ребёнок должен самостоятельно подать заявление о доставке пенсии через личный кабинет ПФР или портал госуслуг.

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