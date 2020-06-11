Кабмин выделил Туве 1,7 млрд рублей на строительство медцентра

Фото pixabay.com

Кабмин выделил 1,7 млрд рублей на строительство медцентра в Туве; строительством объекта по поручению президента занимается Минобороны.

Правительство выделило 1,7 млрд рублей на строительство медицинского центра в Кызыле. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство выделило почти 1,7 млрд рублей на первый этап строительства многофункционального медицинского центра в Республике Тыве, в городе Кызыле. Соответствующее распоряжение подписано», — сказал он на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, строительством по поручению президента занимается Министерство обороны. Центр рассчитан на 200 мест, будет укомплектован самым современным оборудованием и передан в собственность Тувы после ввода в эксплуатацию. В этом учреждении люди смогут получить высококвалифицированную качественную медицинскую помощь.

15 сентября в ходе видеоконференции по открытию аналогичных медицинских центров в Псковской области президент России Владимир Путин сообщил, что медцентр в Туве планируется ввести в строй в конце сентября.

Напомним, медцентр Минобороны начал принимать гражданских с подозрением на коронавирус в Новосибирске.