Как побороть осеннюю хандру: советы новосибирского врача-психотерапевта

Фото с сайта pixabay.com; Густаво Зырянова / Сиб.фм

Осень – это время, когда на смену летней беззаботности приходят рутина и холода. Из-за этого многие впадают в осеннюю депрессию, после чего появляются проблемы на работе и в семье. Новосибирский психолог и психотерапевт рассказала, как справиться с хандрой и вернуться к нормальной жизни.

Осенняя хандра может настигнуть любого вне зависимости от возраста. Увядание природы, холода, возвращение к работе или учёбе после летнего отпуска способны повлиять на настроение в худшую сторону. Новосибирский психолог и психотерапевт Татьяна Ефанова рассказала корреспонденту Сиб.фм, почему осенней депрессии в привычном понимании на самом деле не существует и как вернуться к нормальной жизни во время хандры.

Осенняя депрессия или хандра?

Называть осенней депрессией подавленное настроение и хандру нельзя, утверждает Татьяна.

«Если мы говорим конкретно про осеннюю депрессию, это называется сезонное психическое расстройство. Как правило, за осеннюю депрессию все принимают осеннюю хандру. Она возникает после отпусков, когда люди выходят на работу и погружаются в рутину», – объясняет психотерапевт.

Однако есть и медицинские объяснения появлению хандры осенью.

«Подавленное настроение появляется резко и связано с уменьшением светового дня. Солнца просто становится меньше, а соответственно и витамина D тоже становится меньше. Это один из основных витаминов, который отвечает в том числе за настроение», – отмечает Татьяна.

Специалист не советует подсаживаться на препараты от депрессии без обследования. Для начала нужно проконсультироваться, к примеру, с терапевтом для проверки количества витамина D в организме. Если его недостаточно, врач назначит корректирующую дозу витамина D.

К слову, можно поднять уровень витамина и самостоятельно. Для этого Татьяна советует закупиться сезонными фруктами: яблоками, персиками, грушами и сливами. Хорошо помогают орехи в умеренных количествах.

Как справиться с хандрой самому?

Осень и возвращение к работе или учёбе, несомненно, сбивают привычный режим, к которому люди привыкают летом. Это также одна из основных причин подавленности. Психотерапевт советует придерживаться нескольких правил, чтобы вернуться к нормальному состоянию.

«Нужно наладить график сна и режим пользования гаджетами. В вечернее время лучше его ограничить. Также стоит кушать достаточное количество витаминов и много двигаться. Если выход на работу является стрессом, то нужно пересмотреть отношение к работе. Тогда с настроением будет намного проще справиться», – рассказывает Татьяна.

Необходимость ограничить время пользования гаджетами психотерапевт объясняет тем, что экран даёт синее искусственное освещение, которое напрягает глаза. При этом осенью естественного света становится меньше и уровень сопротивляемости организма снижается. Если говорить простыми словами, то глаза и мозг устают намного быстрее, соответственно, устаёт и сам человек, а утомлённый человек – грустный человек. Поэтому гаджеты лучше отложить за час до сна и дать организму отдохнуть.

Что делать тем, кто работает на компьютере весь день?

Для тех, кто вынужден сидеть за компьютером весь день из-за работы, Татьяна предлагает уделять больше времени прогулкам и зрительной гимнастике.

«Раз в 45-60 минут нужно делать 15-минутный перерыв, чтобы просто отдохнуть. Зрительная гимнастика и прогулка помогут сменить фокус зрения. Важно менять фокус с ближнего предмета на дальний. Это поможет разгрузить зрительный аппарат», – объясняет специалист.

Кофе во второй половине дня лучше не пить, утверждает психотерапевт. Крайнее время для кофеманов – два часа дня.

«Нервная система должна плавно переходить в рабочий режим и избегать перегрузки. Кофеин напротив повышает возбудимость и мешает спокойному мыслительному процессу», – отмечает доктор.

Чтобы мозг не закипал, эксперт предлагает чередовать мыслительную и физическую нагрузку.

«Осенью нужно как можно больше ходить пешком и делать дыхательные упражнения. Полезно в перерывах на работе ходить по лестнице. Важно также переключиться со зрительной нагрузки на слуховую, допустим, послушать музыку, съесть какой-нибудь фрукт», – подытожила Татьяна.

Напомним, диетологи назвали продукты, которые лучше всего помогут справиться с осенними холодами и повысят иммунитет.