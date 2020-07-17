Как в 90-е: грабителей с битой и трубой задержали в Новосибирской области

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские задержали дерзких грабителей; они угрожали своим жертвам бейсбольной битой.

В результате проведённого комплекса оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками Межмуниципального отдела МВД России «Краснозёрский» установили и задержали ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении разбоя.

Как установили полицейские, 14 сентября около 22:00 указанные лица в масках с прорезями для глаз проникли в частный дом на улице Почтовой в селе Комарье Доволенского района, где с применением насилия, угрожая битой и железной трубой, завладели принадлежащими хозяевам денежными средствами в сумме 149 тысяч рублей, после чего скрылись. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Двое из задержанных мужчин проживали в Венгеровском районе, один – в Доволенском. Все подозреваемые ранее были судимы за кражи. Кроме того, один из фигурантов привлекался к уголовной ответственности за разбой и преступление против половой неприкосновенности, ещё один — за угон и применение насилия в отношении представителя органов власти.

В ходе проведения обысков полицейские изъяли часть похищенных денежных средств, бейсбольную биту, три маски с прорезями для глаз, одежду и обувь, в которой было совершено преступление, а также другие предметы, имеющие отношение к разбойному нападению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые уже дали признательные показания. Суд избрал меру пресечения в вид заключения под стражу.

Устанавливается возможная причастность фигурантов к совершению других аналогичных преступлений.

Напомним, в середине июля новосибирец получил 3,5 года колонии за разбойное нападение с игрушечным пистолетом.