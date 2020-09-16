Карантин из-за коронавируса в Новосибирске: закрыли 27 классов и пять групп в детсадах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм; pixabay.com

В Новосибирске из-за коронавируса часть школьных классов переходит на дистанционку; около 50 учебных заведений находится под наблюдением.

Сегодня, 21 сентября, стало известно, что на карантин из-за коронавируса отправлены новые классы в школах и группы в детсадах Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании.

По словам градоначальника, сейчас на карантине находятся 27 школьных классов и пять групп в детсадах.

По сведениям главы местного управления Роспотребнадзора Александра Щербатова, ещё 47 образовательных учреждений находятся на контроле из-за случаев заражения коронавирусом. При этом он отметил, что инфицирования происходили вне учреждений.

Напомним, в Кош-Агачском районе Республики Алтай все школы переведены на дистанционное обучение.