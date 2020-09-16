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Конец света: в российском регионе выпал дождь из мёртвых ворон

сегодня 17:09

Фото Global Look Press

В России выпал дождь из мёртвых ворон; внезапно с неба стали падать сотни погибших птиц.

В Саратовской области выпал дождь из десятков мёртвых ворон. Инцидент произошёл в городе Балаково. Как сообщают местные СМИ, внезапно с неба стали падать сотни погибших птиц.

Причину столь нетривиального явления в настоящее время выясняют сотрудники управления ветеринарии правительства Саратовской области. С этой целью они отобрали пробы воздуха на месте происшествия.

Тем временем некоторые пользователи социальных сетей высказали мнение, что вороны умерли в результате разрыва сердца, спровоцированного салютом.

Другие привели более мистический вариант: «Дождь из ворон предвещает скорый конец света», — отметили пользователи.

Напомним, в середине сентября стало известно о планах правительства России потратить 42,6 миллиона рублей на организацию работ по контролю за чрезмерно увеличившейся за последние годы популяции ворон на территории и кровле Дома правительства РФ.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

птицы
мёртвые вороны

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