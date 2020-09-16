Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 22 сентября - растительный препарат из Африки, снятие ограничений в Новой Зеландии и отставка в ответ на народную критику в Чехии

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Растительный препарат из Африки, снятие ограничений в Новой Зеландии и отставка в ответ на народную критику в Чехии; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 22 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 31 328 653 человека, из которых 971 723 — умерли, 23 086 336 — выздоровели.

Чехия: отставка в ответ на критику

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что уходит в отставку. Его критиковали за стратегию борьбы с коронавирусом. Сейчас Чехия на втором месте в Европе после Испании по скорости роста числа новых случаев. За последние две недели там зарегистрировано в среднем 193 случая заражения на 100 000 жителей страны.

В преддверии лета в Чехии сняли почти все ограничительные меры, введённые во время первой волны COVID-19.

Устойчивый коронавирус усилил депрессию

Коронавирус удивительно эластичен и устойчив к высоким температурам. Об этом заявили учёные из Венгрии.

Группа исследователей из Университета Зе́ммельвейса в Будапеште не смогла проткнуть частицу Sars-CoV-2 тончайшей иглой. Она лишь сплющивалась. Учёные повторили действие 100 раз, с тем же результатом.

Кроме того, практически не изменилась частица вируса и под нагревом до 90 градусов Цельсия. За 10 минут температурного воздействия её внешний вид и структура почти не изменились — только отпали несколько "шипов".

Учёные же из Калифорнийского университета в городе Ирвайн рассказали, что у американцев из-за пандемии усилились стресс, тревожность и депрессия.

В их исследовании в марте-апреле 2020 года приняли участие 6 500 американцев. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, показали, что к усилению стресса, тревожности и депрессии в конечном итоге приводили такие факторы, как потеря работы и заработка, а кроме того — чтение медиаконтента, связанного с коронавирусом.

Снятие ограничений в Новой Зеландии

Новая Зеландия, где за последние сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19, полностью отменяет ограничения везде, кроме Окленда — самого густонаселённого города в стране.

В Окленде же уровень готовности в среду снижается с 2,5 до 2. Теперь там будут разрешены собрания людей до 100 человек. А если через две недели не будет новых случаев, то и Окленд сможет присоединиться к остальным регионам страны, сняв все ограничения.

В Новой Зеландии за весь период пандемии было зарегистрировано лишь 25 смертей от коронавируса на пятимиллионное население страны.

Растительный препарат из Африки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол для фазы III клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения в качестве потенциального метода лечения COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Фаза III клинических испытаний имеет решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта. Если традиционный продукт медицины окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, ВОЗ будет рекомендовать его для крупномасштабного местного производства", — говорится в заявлении.

Напомним, 20 сентября стало известно о том, что Рита Дакота заразилась коронавирусом в Турции.