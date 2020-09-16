Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 22 сентября - пандемия ещё на два года, проверка ФАС цены препарата и пугающие темпы роста

Фотографии с сайтов pixabay.com, wikipedia.org и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пандемия ещё на два года, проверка ФАС цены препарата и пугающие темпы роста; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 22 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 109 595 человек, из которых 19 489 — умерли, 911 973 — выздоровели.

Пугающие темпы роста

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь растёт пугающими темпами. К концу недели число выявляемых в стране ежедневно случаев заражения вновь превысило 6 000, а коэффициент распространения вируса вернулся к тревожным майским показателям, сообщает федеральный оперштаб.

Серьезный подъём заболеваемости фиксируется в Сибири (на 11,3 % больше заразившихся), Северо-Западном федеральном округе (на 9,6 %), а также на Северном Кавказе (на 8,4 %) и в Приволжье (на 8 %). На Урале число выявленных пациентов оказалось больше на 7,4 %, на Дальнем Востоке — примерно на 5,7 %, в регионах Южного федерального округа — на 4,3 %.

Сгорел за три часа

Стало известно, что ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер от коронавируса. Его госпитализировали со съёмок программы 20 сентября.

Выяснилось, что у телеведущего уже было поражено до 75 % лёгких, он сгорел за три часа на руках у врачей.

Пандемия до 2022 года

В Минздраве заявили сегодня, что пандемия коронавируса может продлиться как минимум до 2022 года.

"Я думаю, что до 2022 года как минимум [пандемия] будет продолжаться и будет "тлеть" постоянно. И это будет не волнами происходить, а она будет выживать в соответствии со своими личными законами, потому что этот вирус пока развивается, приспосабливается к человеческой среде", — подчеркнул главный внештатный специалист ведомства Александр Румянцев.

Глава Тувы дважды вылечился от COVID-19

Шолбан Кара-оол выписался из клиники в Москве, в которой он лечился после повторного заражения коронавирусом. Глава Тувы провёл в госпитале имени Вишневского около месяца.

По данным агентства "Интерфакс", Кара-оол уже прибыл в Кызыл и завтра, 22 сентября, собирается провести аппаратное совещание.

ФАС проверит ценообразование препарата от коронавируса

Депутат Государственной думы от Новосибирской области Максим Кудрявцев высказал серьёзную озабоченность ценой на анонсированный к свободной продаже препарат от коронавируса "Арепливир". Его предварительная розничная стоимость составит 12 320 рублей за упаковку.

Кудрявцев решил инициировать проверку ценообразования.

"В связи с многочисленными обращениями избирателей, а также учитывая очевидную социальную значимость данного вопроса подготовил депутатские запросы в ФАС России", — заявил депутат.

Напомним, вчера вирусолог рассказала, как долго опасны выздоровевшие от коронавируса пациенты.