Коронавирус в школах Новосибирска, дебош в самолёте, цветение маральника: главные новости 21 сентября в одном материале

Фотографии с сайта pixabay.com, из открытых источников, пресс-службы Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Главные события дня в обзорном материале Сиб.фм; коронавирус в школах Новосибирска, дебош в самолёте, цветение маральника и другие новости 21 сентября.

Понедельник выдался насыщенным на события. Главные из них — в обзоре Сиб.фм.

Вспышки коронавируса в школах Новосибирска

Коронавирусной инфекцией заразились пять детей в дошкольных образовательных учреждениях Новосибирской области. Об этом сегодня сообщил министр образования Сергей Федорчук. Кроме того, опасная инфекция обнаружена среди учащихся и учителей в 38 школах области.

Поступление препаратов от коронавируса

Первая партия отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Препарат предназначен для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

Соседи, что мешают спать

Любителю тишины, который застрелил из своего ружья соседа за громко звучащую музыку, вынесен приговор. Присяжные признали 77-летнего пенсионера из Новосибирска виновным и приговорили его к шести годам колонии строгого режима.

Природная аномалия

В Республике Алтай неожиданно зацвёл маральник. Второй раз в этом году. Обычно он распускается весной и символизирует начало туристического сезона, но в этом году природа дала сбой.

Пьяный дебош в самолёте

В Новосибирской области в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил пьяный дебош в самолёте во время перелёта по маршруту Тюмень – Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России. 38-летний житель Хабаровского края оскорблял пассажиров и членов экипажа воздушного судна.

Особые часы для пенсионеров

Из-за угрозы заражения коронавирусом в Кемеровской области для людей старше 65 лет вводят особые часы для посещения магазинов, сообщают власти региона. Пенсионеров просят воздержаться от покупок в часы пик. Отмечается, что в ряде крупных торговых сетей ежедневно с 8:00 до 11:00 действуют льготы для пенсионеров, предоставляются скидки.

Робот Николай из Новосибирска

На приём к врачу в российских поликлиниках теперь будет записывать робот Николай из Новосибирска. Областной проект «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами» стал победителем в номинации «Здравоохранение» на всероссийском конкурсе «ПРОФ‑IT.2020», сообщают в пресс-службе регионального правительства. Проект предусматривает использование голосового робота Николая для записи на приём к врачу по номеру «Единой регистратуры 124».

Когда жаловаться на учителей

Родители новосибирских школьников жалуются на неподъёмные домашние задания и несправедливые двойки.

А тем временем в Минобразовании региона сегодня сообщили, что учащиеся 2-3 классов не должны тратить на выполнение домашнего задания более полутора часов в день.