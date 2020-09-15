Кровавая вечеринка: жительница Новосибирска бросилась на подругу с ножом
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Потерпевшая госпитализирована; возбуждено уголовное дело.
Жительница Новосибирска пырнула ножом свою подругу, сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл в прошедшую субботу. 50-летняя пьяная женщина в ходе ссоры ранила ножом свою подругу. 36-летнюю потерпевшую доставили в клиническую больницу, где медики тут же сообщили о происшествии правоохранителям.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления.
Возбуждено уголовное дело, 50-летняя сибирячка находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Напомним, 15 сентября пенсионер из Барнаула ударил ножом пасынка за позднее возвращение домой.
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