Кровавая вечеринка: жительница Новосибирска бросилась на подругу с ножом

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Потерпевшая госпитализирована; возбуждено уголовное дело.

Жительница Новосибирска пырнула ножом свою подругу, сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД. Обе женщины были в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл в прошедшую субботу. 50-летняя пьяная женщина в ходе ссоры ранила ножом свою подругу. 36-летнюю потерпевшую доставили в клиническую больницу, где медики тут же сообщили о происшествии правоохранителям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело, 50-летняя сибирячка находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, 15 сентября пенсионер из Барнаула ударил ножом пасынка за позднее возвращение домой.