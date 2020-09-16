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Крупнейший вуз Иркутска эвакуировали из-за сообщения о бомбе

сегодня 09:41

Фото из открытых источников

В Иркутске эвакуировали студентов и преподавателей ИрПУПСа; в университет поступило сообщение о минировании.

Утром 21 сентября в экстренные службы Иркутска поступило сообщение о минировании Иркутского государственного университета путей сообщения. Информацию об этом ИА «Иркутск Сегодня» подтвердили в одной из оперативных служб.

На месте проводится проверка, информация уточняется. Отмечается, что, как всегда в таких случаях, на месте работают все службы города — и МЧС, и полиция, и скорая помощь.

Напомним, вечером 20 сентября сообщение о минировании поступило в НГУ.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

эвакуация
Иркутская область
минирование

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