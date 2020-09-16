Крупнейший вуз Иркутска эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Фото из открытых источников
В Иркутске эвакуировали студентов и преподавателей ИрПУПСа; в университет поступило сообщение о минировании.
Утром 21 сентября в экстренные службы Иркутска поступило сообщение о минировании Иркутского государственного университета путей сообщения. Информацию об этом ИА «Иркутск Сегодня» подтвердили в одной из оперативных служб.
На месте проводится проверка, информация уточняется. Отмечается, что, как всегда в таких случаях, на месте работают все службы города — и МЧС, и полиция, и скорая помощь.
Напомним, вечером 20 сентября сообщение о минировании поступило в НГУ.
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